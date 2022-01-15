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3 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية في قضاء بعشيقة شمالي العراق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-01-2022 | 03:00
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