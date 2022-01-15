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الهند تسجل 268833 إصابة و402 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية

Lebanon 24
15-01-2022 | 06:25
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