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سماع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطريق الجديدة في بيروت لم تُعرف أسبابه بعد

Lebanon 24
15-01-2022 | 12:46
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