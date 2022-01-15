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إعلام أميركي: محتجز الرهائن قال في تسجيل صوتي قبل حذفه إنه سيموت خلال العملية

Lebanon 24
15-01-2022 | 15:14
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