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أخبار عاجلة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: الوضع على الحدود الأوكرانية متوتر بشدة وخطير جدا على القارة الأوروبية
Lebanon 24
16-01-2022
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01:12
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