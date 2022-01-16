الراعي من بكركي: نتطلّع إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم نخباً وطنية جديدة والانتخابات الرئاسية ليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك في الوطن

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