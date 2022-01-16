الراعي: حذار اللجوء إلى تعطيل الانتخابات لأهداف خاصة مشبوهة فالتعطيل والتصعيد المتزايد واختلاق المشاكل الديبلوماسية لا تطمئن الشعب ولا الأصدقاء

Lebanon 24