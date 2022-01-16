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يُطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حال الطريق بسبب تكوّن طبقات الجليد أو تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة (التحكم المروري)
Lebanon 24
16-01-2022
|
06:10
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