يُطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حال الطريق بسبب تكوّن طبقات الجليد أو تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة (التحكم المروري)

Lebanon 24