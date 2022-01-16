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الكرملين: حلف الناتو وعد في الماضي بعدم التوسع شرقا لكن لم يتم تسجيل ذلك بشكل قانوني (الشرق)

Lebanon 24
16-01-2022 | 10:22
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