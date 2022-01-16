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مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان: الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران

Lebanon 24
16-01-2022 | 12:12
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