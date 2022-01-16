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وهاب: لبنان يحتاج لخطة إنقاذ فورية ولا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة وما يحصل مع "أوجيرو" فضيحة (الجديد)

Lebanon 24
16-01-2022 | 14:38
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مولوي: الانتخابات حاصلة ولا يمكن تأجيلها ولوجستيا الامور تحت السيطرة ولا تهاون في تهريب المخدرات الى الخارج فلبنان لا يجب ان يكون مصدرا لمواد قاتلة والى اي دولة في العالم ولا يمكن تخريب علاقة لبنان بدول الخليج بهذه الطريقة (صوت كل لبنان)
lebanon 24
17/01/2022 06:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
على الطريقة الهوليوودية.... لبنانيون يستقبلون عامهم الجديد ب"b7"!
lebanon 24
17/01/2022 06:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صفي الدين: لبنان يحتاج إلى إنقاذ وليس إلى خطابات طائفية بغيضة
lebanon 24
17/01/2022 06:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بهذه الطريقة تواجه المتحوّر الجديد
lebanon 24
17/01/2022 06:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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