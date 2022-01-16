بلال عبدالله: هناك خشية من تطيير الانتخابات.. فإن كان هناك احد خائفا على تطيير اكثريته قد يطيّر الانتخابات واليوم هناك اكثرية فعلية وهي اكثرية حزب الله والتيار الوطني الحر وان حاول البعض انكار ذلك (LBCI)

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