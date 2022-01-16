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مصطفى علوش: الامر الواقع المفروض على البلد اصله وجود فائض قوّة عند طرف من الاطراف وقناعتي ان التغيير الوحيد في قواعد اللعبة هو ان لا يكون هناك سلاح بيد قوة في البلاد (LBCI)

Lebanon 24
16-01-2022 | 15:52
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البطريرك الراعي: يتمّ افراغ البلاد من الابطال الذين يقوم عليهم البلد من اجل اجندات تقتضي تركيع الشعب للقبول بأيّ شيء والسيطرة عليه ولكن في تاريخنا لم يقبل شعبنا يوما ان تتم السيطرة عليه بقوة الجوع (LBCI)
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17/01/2022 06:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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17/01/2022 06:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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