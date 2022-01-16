مصطفى علوش: الامر الواقع المفروض على البلد اصله وجود فائض قوّة عند طرف من الاطراف وقناعتي ان التغيير الوحيد في قواعد اللعبة هو ان لا يكون هناك سلاح بيد قوة في البلاد (LBCI)

Lebanon 24