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أخبار عاجلة
التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن محلة دوما سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي بسبب تكون طبقة من الجليد
Lebanon 24
16-01-2022
|
23:30
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