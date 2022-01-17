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عبدو سعادة: نطالب وزير الطاقة بإعادة النظر بتسعيرة المازوت وندعو وزارتي الطاقة والاقتصاد والشركات المستوردة ومصرف لبنان للجلوس على الطاولة للبحث بموضوع المازوت وكيفية دعمه

Lebanon 24
17-01-2022 | 01:45
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