أخبار عاجلة

بيانات ملاحية لموقع "فلايت رادار": تعطّل مؤقت في حركة الطائرات القادمة إلى مطار أبو ظبي

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تعطّل سيارة في محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور ناشطة (التحكم المروري)
lebanon 24
17/01/2022 21:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي لم يؤثر على حركة الطيران
lebanon 24
17/01/2022 21:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد المطار محلة الكوكودي باتجاه الانفاق وحركة المرور طبيعية في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
17/01/2022 21:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
lebanon 24
17/01/2022 21:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:53 | 2022-01-17
14:51 | 2022-01-17
14:50 | 2022-01-17
14:50 | 2022-01-17
14:43 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website