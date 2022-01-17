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وزير الداخلية: وجدنا في الطائرة اليونانية ثقبا تحت قمرة القيادة سببه اصطدام الطائرة بجسر صغير متحرك ولا علاقة لهذا الأمر بأي عمل إرهابي

Lebanon 24
17-01-2022 | 06:19
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