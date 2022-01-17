وزير الاشغال: وصلنا التقرير الفني الكامل الذي يثبت بالعلم انها ليست رصاصة انما فقط جسم كبير وثقيل ومتحرك الذي اصاب الطائرة اليونانية لان لا احد لديه مصلحة لهز صورة لبنان في العالم

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