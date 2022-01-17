رئيس مطار بيروت: تلقينا اليوم البريد الرسمي من أميركا ويتضمن تحليلاً لكل ما حصل مع الطائرة اليونانية ويؤكّد أن ما حصل مستحيل أن يكون ناتجاً عن رصاصة بل عن الاصطدام بمعدات كبيرة

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