بري: الإبتلاء الطائفي والمذهبي مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون و بالدولة المدنية

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