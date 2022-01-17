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بري: الإبتلاء الطائفي والمذهبي مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون و بالدولة المدنية

Lebanon 24
17-01-2022 | 07:06
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بري: لا خلاص للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون و بالدولة المدنية
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ميقاتي: صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية
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17/01/2022 21:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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17/01/2022 21:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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