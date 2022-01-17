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شرطة أبو ظبي: التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار

Lebanon 24
17-01-2022 | 07:20
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