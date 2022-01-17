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"الجديد": وزير الاقتصاد يجول على السوبرماركت ويعلن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل والموازنة أول البنود على جدول أعمالها

Lebanon 24
17-01-2022 | 09:25
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