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أخبار عاجلة
شركة النفط الإماراتية "أدنوك": نعمل عن كثب مع السلطات في الإمارات لتحديد السبب الدقيق للانفجار الذي وقع في "المصفح"
Lebanon 24
17-01-2022
|
10:06
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