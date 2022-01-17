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شركة النفط الإماراتية "أدنوك": نعمل عن كثب مع السلطات في الإمارات لتحديد السبب الدقيق للانفجار الذي وقع في "المصفح"

Lebanon 24
17-01-2022 | 10:06
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