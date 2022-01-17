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أخبار عاجلة
إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية في أميركا منذ أمس بسبب عاصفة ثلجية (العربية)
Lebanon 24
17-01-2022
|
13:47
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