أخبار عاجلة

البرلمان الأوروبي: روسيا أخفقت في فصل الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (العربية)

Lebanon 24
17-01-2022 | 14:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كندا تُعلن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة في العقوبات على بيلاروسيا
lebanon 24
18/01/2022 03:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ننسق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لفرض عقوبات على بيلاروسيا
lebanon 24
18/01/2022 03:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج تقول إنها لن تؤيد تعيين رئيس وزراء في السودان بدون مشاركة مختلف أطياف المجتمع المدني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/01/2022 03:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية الاتحاد أكدوا أن هجوم روسيا على أوكرانيا سيكلفها اقتصاديا (العربية)
lebanon 24
18/01/2022 03:23:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:37 | 2022-01-17
18:20 | 2022-01-17
18:11 | 2022-01-17
18:00 | 2022-01-17
17:50 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website