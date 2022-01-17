وزير الاتصالات جوني القرم للـ"أل بي سي": ممنوع انقطاع الانترنت والاتصال وهذا القرار متخذ ولا زال فاعلاً والانقطاع الذي حصل كان موقتاً ولن يصبح واقع الحال

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