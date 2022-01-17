"سكاي نيوز" عن التحالف: استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحديد مصادر التهديد والهجمات العدائية على المدنيين في المملكة و الإمارات سيتم محاسبة مرتكبيها

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