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شركة أدنوك للنفط الإماراتية: فعّلنا خطط مواصلة عملياتنا وإمداداتنا بعد الهجوم على مجمع مصفح

Lebanon 24
17-01-2022 | 16:22
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