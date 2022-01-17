‏تونس تُدين بشدّة الهجوم الذي استهدف مواقع مدنية بأبو ظبي وتعرب عن رفضها لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة دولة ⁧‫الإمارات‬⁩

Lebanon 24