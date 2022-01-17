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أخبار عاجلة
مشرعون أميركيون يؤيدون تأجيل نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات
Lebanon 24
17-01-2022
|
19:30
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