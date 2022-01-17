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‏وزيرة خارجية كندا تدعو روسيا للوفاء بالتزاماتها الدولية وتغليب الحوار

Lebanon 24
17-01-2022 | 21:00
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