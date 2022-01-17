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وكالة تاس: إخلاء جميع مدارس مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا بعد تهديدات بتفجيرها

Lebanon 24
17-01-2022 | 23:50
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