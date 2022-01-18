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النائب نقولا نحاس لـ "صوت لبنان": المعلومات المتوافرة تشير الى اننا سنصل الى موازنة مع ضبط للعجز وذاهبون الى ما هو مطلوب من الصندوق النقد الدولي

Lebanon 24
18-01-2022 | 01:21
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