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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يدين بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها أبوظبي ويدعم دولة الإمارات العربية المتحدة

Lebanon 24
18-01-2022 | 02:12
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