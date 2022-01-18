أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل سفير لبنان في فنزويلا الياس لبّس وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
18-01-2022 | 04:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل سفير لبنان في الجزائر السفير محمد حسن واطّلع منه على التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الجزائر والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها كما وضعه في أجواء أوضاع الجالية اللبنانية
lebanon 24
18/01/2022 20:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السفير الدكتور ياسر علوي وعرض معه العلاقات اللبنانية - المصرية والأوضاع العامة في البلاد
lebanon 24
18/01/2022 20:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية السفير حسن عباس وعرض معه العلاقات بين البلدين والتطورات المتصلة بالملف الإيراني النووي
lebanon 24
18/01/2022 20:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض اوضاع الجالية اللبنانية مع سفير لبنان في فنزويلا
lebanon 24
18/01/2022 20:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:34 | 2022-01-18
13:14 | 2022-01-18
13:11 | 2022-01-18
13:09 | 2022-01-18
13:08 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website