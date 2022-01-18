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وزير الاقتصاد: التعافي يبدأ من مديرية حماية المستهلك لدورها المهمّ والمنوط بإصلاحات تشريعية ونرفض أن يُقال إنّ المديرية عاجزة

Lebanon 24
18-01-2022 | 04:43
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