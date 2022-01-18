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الولايات المتحدة تُطلق تحقيقا ضد خدمة "علي بابا" الصينية السحابية بسبب "مخاطر على الأمن القومي"

Lebanon 24
18-01-2022 | 06:03
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