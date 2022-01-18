معوض من بكركي: علينا خوض معركتين في الانتخابات النيابية المقبلة: معركة استعادة السيادة ومعركة تغيير جذري في وجه طبقة سياسية اوصلتنا بفسادها إلى ما وصلنا اليه

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