نحاس لـ"الجديد": لن استبق ما سيعلن عنه في مجلس الوزراء عن الموازنة ولكن يجب ان تقف الدولة على اقدامها من جديد من خلال تأمين مداخيل مبنية على معطيات رقمية

Lebanon 24