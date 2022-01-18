الرئيس الموريتاني يؤكد خلال اتصال بولي عهد أبو ظبي وقوف موريتانيا إلى جانب دولة الإمارات وتضامنها معها ودعمها الكامل لإجراءاتها في الدفاع عن نفسها

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