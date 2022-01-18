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وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في موسكو

Lebanon 24
18-01-2022 | 09:11
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