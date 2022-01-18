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أخبار عاجلة
بلينكن لنظيره الروسي: يجب مواصلة المسار الدبلوماسي لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
18-01-2022
|
09:28
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