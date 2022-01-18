باسيل: اللبنانيون يطالبون بالاسراع بعدة امور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام واعطاء بدلات النقل للعسكريين

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