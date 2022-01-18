أخبار عاجلة

باسيل: تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من "السعدنات" في التعاميم العشوائية فمن يصدر التعميم او يعرف به يستفيد فيما الموظفون والعسكريون يعانون

Lebanon 24
18-01-2022 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: هدفنا تحرير الاقتصاد اللبناني والباقي كله وسائل منها التدقيق الجنائي واستعادة الاموال التي حولت للخارج من سياسيين ووزراء ونواب واصحاب نفوذ وهؤلاء حتى اليوم يرفصون اقرار القانون
lebanon 24
19/01/2022 01:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: القانون الذي كانت تدرسه لجنة المال بإعادة الاموال من الخارج كان بلغ خواتيمه فلماذا التأخير؟
lebanon 24
19/01/2022 01:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبدالله: هناك خشية من تطيير الانتخابات.. فإن كان هناك احد خائفا على تطيير اكثريته قد يطيّر الانتخابات واليوم هناك اكثرية فعلية وهي اكثرية حزب الله والتيار الوطني الحر وان حاول البعض انكار ذلك (LBCI)
lebanon 24
19/01/2022 01:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل جمّدت المصارف الخارجية الاموال التي حولت بعد 17 تشرين ؟
lebanon 24
19/01/2022 01:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:00 | 2022-01-18
17:30 | 2022-01-18
17:27 | 2022-01-18
17:13 | 2022-01-18
16:56 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website