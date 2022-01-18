أخبار عاجلة

أ.ف.ب عن مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد

Lebanon 24
18-01-2022 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إثيوبيا تحتج في رسالة إلى منظمة الصحة العالمية على تصريحات لمديرها العام بشأن تيغراي
lebanon 24
19/01/2022 01:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: "تسونامي" إصابات "كورونا" ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم
lebanon 24
19/01/2022 01:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام منظمة الصحة العالمية: نحتاج لتعاون الصين لمعرفة أصل كورونا (العربية)
lebanon 24
19/01/2022 01:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: عام 2022 يجب أن يكون عام الانتهاء من جائحة كورونا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/01/2022 01:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:00 | 2022-01-18
17:30 | 2022-01-18
17:27 | 2022-01-18
17:13 | 2022-01-18
16:56 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website