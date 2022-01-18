الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن إدانة مصر للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات (سكاي نيوز عربية)

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