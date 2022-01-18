الرئيس الإسرائيلي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي تأييد بلاده لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهة الاعتداءات والدفاع عن أمنها وسيادتها (سكاي نيوز عربية)

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