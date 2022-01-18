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"الشرق" عن "رويترز": طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من الأربعاء بسبب تشغيل شبكات 5G في بعض المطارات

Lebanon 24
18-01-2022 | 14:09
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