أخبار عاجلة

واشنطن تدرس إرسال ذخيرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
18-01-2022 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أ ف ب نقلا عن مسؤولين أميركيين: واشنطن قد تلجأ إلى مجلس الأمن في أزمة أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
19/01/2022 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
19/01/2022 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع بريطانيا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا دخلتها روسيا (العربية)
lebanon 24
19/01/2022 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا ردا على تقارير إرسال واشنطن مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا: خطوة ستشعل التوترات بشكل أكبر
lebanon 24
19/01/2022 01:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:00 | 2022-01-18
17:30 | 2022-01-18
17:27 | 2022-01-18
17:13 | 2022-01-18
16:56 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website