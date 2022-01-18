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دخل حزب بارز بين حليفين من طائفة أخرى، وتمكن من إقناعهما بالتحالف الانتخابي في دوائر الجبل

Lebanon 24
18-01-2022 | 17:13
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